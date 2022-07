Homem de 50 anos é executado com arma branca em casa em Ananindeua

Paulo Roberto de Souza, de 50 anos de idade, foi encontrado morto pela própria irmã, por volta das 18h desta segunda-feira (4), em Ananindeua. Os detalhes são da Divisão de Homicídios, que informou ainda que o cadáver tinha vários golpes feitos com arma branca.

"Foi uma morte violenta. O corpo apresenta ferimentos com arma branca. A casa estava bem bagunçada e a irmã da vítima percebeu o furto de vários objetos, inclusive, levaram o aparelho celular da vítima", informou o delegado David Silveira, da DH, que já iniciou a investigação.

De acordo com relatos da vizinhança à Polícia Civil, Paulo Souza morava há muitos anos na rua Bom Sossego, no bairro Centro de Ananindeua. Ele era uma pessoa querida. Dezenas de moradores se concentram na frente da residência da vítima, que trabalhava fazendo pequenos serviços como ajudante de pedreiro e vivia somente com a irmã, que o encontrou morto no final da tarde desta segunda-feira.