Câmera mostra homem sendo morto a tiros enquanto assistia jogo em bar

Um homem chamado Carlos Manoel, de 21 anos, foi morto a tiros dentro de uma choperia de Manaus (AM) na noite da última quarta-feira (6). As câmeras do local registraram o momento em que um pistoleiro entra no bar, que está lotado, e dispara contra a vítima.

A vítima estava junto com a namorada assistindo o jogo do Flamengo. As câmeras mostram quando um homem usando máscara, boné, camisa escura e bermuda listrada entra no local e vai em direção a vítima, que está sentada de costas em uma cadeira. O suspeito tira a arma da bermuda e dispara contra a cabeça de Carlos.

No momento do crime, a choperia estava lotada e, ao perceber os tiros, os clientes e funcionários correram para se protegerem. A única pessoa que permaneceu no local foi a namorada de Carlos, que entrou em desespero ao vê-lo ferido.

Namorada de Carlos entra em choque ao vê-lo ferido (Reprodução: Redes Sociais)

Após o crime, o pistoleiro fugiu do local. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA), mas não resistiu e morreu.

