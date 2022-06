Jovem é executado a tiros em Mocajuba

​O jovem, identificado apenas pelo prenome Luciano, foi executado com diversos disparos de arma de fogo, na noite do último domingo (4), no bairro Novo, na cidade de Mocajuba, na região do Baixo Tocantins. Até o momento, ninguém foi preso. Também não se sabe o que pode ter motivado o homicídio.

De acordo com informações da polícia local, a vítima foi alvejada com diversos tiros pelo assassino. Conforme apurado pelo site Debate Carajás, Luciano foi levado para o Hospital Municipal de Mocajuba crivado de bala, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Depois de matar o rapaz, o atirador fugiu do local do crime, sem deixar pistas. A polícia não informou se o jovem tinha envolvimento com a criminalidade.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por perícia médica. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Buscas estão sendo feitas, na tentativa de localizar e prender o suspeito. A população pode colaborar, repassando informações que ajudem nas investigações, através do número 181, do Disque-Denúncia.