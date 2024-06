Dois homens são presos suspeitos de assassinar adolescente e ocultar corpo, em Quatro Bocas

Dois homens foram presos pela Polícia Civil nesta segunda-feira (17), em Quatro Bocas, distrito de Tomé-Açu, nordeste do Pará, suspeitos de envolvimento na morte de uma adolescente de 12 anos. A vítima foi encontrada morta no dia 5 deste mês, na Vila Socorro. Segundo a PC, os dois homens deram carona para a adolescente, que estava em uma festa na madrugada de 1º de junho. Os suspeitos, que são companheiros, teriam prometido emprego, roupas e boa alimentação para ela. Depois disso, a garota, que decidiu entrar no veículo, foi assassinada com várias facadas.

Ainda de acordo com a polícia, um dos suspeitos estaria mantendo um relacionamento extraconjugal com a adolescente que, possivelmente, estaria grávida dele. Motivado por ciúmes, o companheiro decidiu atrair a vítima e matá-la, conforme relatado pela PC.

Com o avanço da apuração da policial, conduzida pelo delegado Joubert, foi feita a representação pela prisão dos dois homens, além da busca e apreensão do automóvel que os suspeitos deram carona para a vítima. Nesta segunda (17), as ordens judiciais deferidas pela Justiça foram cumpridas pela delegacia de Quatro Bocas.

Os presos devem responder pelos crimes de feminicídio contra adolescente menor de 14 anos e ocultação de cadáver. A dupla de suspeitos permanece à disposição do Poder Judiciário.

O crime

Residentes disseram às autoridades que a adolescente foi vista pela última vez no dia 1º de junho no quilômetro 21 da Jamick. Esse local, de acordo com a Polícia Militar, era a região onde a vítima morava junto com uma amiga. O corpo da jovem, encontrado em estado de decomposição e removido pela Polícia Científica do Pará (PCEPA), passou por perícia para descobrir as circunstâncias da morte e se a vítima teria sofrido violência sexual. Posteriormente as autoridades descobriram que a jovem tinha sido assassinada a facadas.