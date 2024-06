Adolescente é encontrada morta em área de plantação de dendê em Tomé-Açu

Uma adolescente de 12 anos foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (5), em uma área de plantio de dendê, localizada na Vila Socorro, em Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Moradores encontraram o corpo da garota, em avançado estado de decomposição. A vítima vestia uma saia e camisa roxa.

Por volta de 9h30, a adolescente tinha sido localizada e a Polícia Civil, acionada. Residentes disseram às autoridades que a adolescente foi vista pela última vez no sábado (1º), em uma festa na Vila Jamic. Esse local, de acordo com a Polícia Militar, era a região onde a vítima morava junto com uma amiga.

O corpo da jovem, removido pela Polícia Científica do Pará (PCEPA), passará por perícia para descobrir as circunstâncias da morte e se a vítima teria sofrido violência sexual. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.