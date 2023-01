Dois homens são encontrados mortos em área garimpeira de Itaituba

​Dois homens foram encontrados mortos na manhã de segunda-feira (23), na comunidade do Crepurizinho, região garimpeira do município de Itaituba, sudoeste do Pará. As vítimas foram identificadas como Valdivino Oliveira Sousa, conhecido por “Russo”, e Mikael Lisboa de Araújo, conhecido por “Loirinho”. O suspeito do crime foi localizado e preso. As informações são dos sites Debate Carajás e Plantão 24h News.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por moradores às 7h30. Ao serem informados sobre o caso, os militares foram até o local indicado e constataram a veracidade da ocorrência.

Segundo a polícia, uma barra de ferro que teria sido usada para a execução do crime foi encontrada com manchas de sangue. Os policiais isolaram a área e acionaram as polícias Civil (PC) e Científica do Pará (PCP). Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Informações anônimas repassadas à polícia apontam que um homem, identificado apenas pelo prenome Gabriel, era o responsável pelo​​ crime. A guarnição fez rondas no intuito de encontrar o suspeito. Os militares abordaram o indivíduo em um bar e, ao ser questionado, ele confessou ter cometido o assassinato. Gabriel foi preso, em flagrante, e conduzido até a 19° Seccional de Polícia Civil.

De acordo com Gabriel, “Russo” o ameaçou de morte e estaria forçando-o a vender drogas para ele. O suspeito também disse que, na noite do crime, ele estaria consumindo entorpecentes com “Russo” e “Loirinho”.