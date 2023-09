Dois homens são detidos com carro roubado e 2 mil munições na BR-230, em Marabá

​Dois homens foram apresentados à Polícia Civil de Marabá para prestarem esclarecimentos sobre um veículo encontrado com eles, dentro do qual agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizaram grande quantidade de munições, além de armas e dinheiro. Segundo a PRF, o automóvel estava parado na rodovia federal BR-230, em Marabá, sudeste paraense. O caso ocorreu na última segunda-feira (28).

Condutor e passageiro foram localizados e, após consultas minuciosas, a polícia identificou que o veículo estava com placa clonada. Na identificação original do carro constava um registro de roubo/furto.

VEJA MAIS

Durante buscas, a polícia encontrou no porta-malas do veículo uma caixa com aproximadamente 2 mil munições de vários calibres.​ Diante dos fatos, os dois homens foram conduzidos e apresentados à delegacia de Polícia Civil de Marabá, para onde também foi levado o material apreendido.

A reportagem de O Liberal procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno.