Dois homens morrem em troca de tiros com a PM após assalto a comércio em Castanhal

Dois homens que ainda não foram identificados oficialmente morreram, na noite desta quinta-feira (30), durante uma troca de tiros com a Polícia Militar, em Castanhal, no nordeste paraense. A intervenção policial ocorreu no bairro Novo Estrela.

De acordo com a Polícia Militar, os dois homens são os mesmos que, ainda na tarde de hoje, por volta das 16h10, assaltaram um estabelecimento comercial no bairro Imperial. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

As imagens mostram o momento em que uma mulher está na fila do caixa efetuando um pagamento. O suspeito, vestido de moletom cinza, aparece logo atrás dela mexendo no celular. A cliente tira algumas cédulas da bolsa para pagar, enquanto o homem observa a movimentação dela. Um segundo suspeito aparece rapidamente nas imagens. Segundo a polícia, ele permaneceu do lado de fora para dar apoio à ação criminosa.

Alguns minutos após essa movimentação, uma segunda mulher chega ao local e aguarda ser atendida. As câmeras registram também o momento em que a primeira mulher tenta sair, mas é impedida pelo suspeito de moletom cinza, que se posiciona na porta e, armado, obriga as duas mulheres a retornarem para o interior do estabelecimento.

O homem rouba pertences da mulher que se preparava para ir embora e também da funcionária que estava no caixa. Conforme as imagens, ele conseguiu levar um celular e a renda do comércio. A segunda mulher, que havia acabado de chegar, conseguiu esconder o dinheiro que carregava dentro do sutiã.

Após o assalto, a Polícia Militar foi acionada e iniciou diligências para localizar os criminosos. Segundo a corporação, ao avistarem a viatura, os suspeitos reagiram atirando. Houve revide, e ambos foram baleados e não resistiram. A Polícia Civil deverá investigar o caso, para identificar os suspeitos e outros possíveis crimes praticados por eles.