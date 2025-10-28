Dois homens morrem após entrarem em confronto com a PM Curuçá

Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, morreram após entrarem em confronto com a Polícia Militar na noite de segunda-feira (27/10) em Curuçá, região nordeste do Pará. A ocorrência iniciou depois de a PM receber a denúncia de que quatro homens estariam armados em um carro na localidade chamada “Pinheiro”, zona rural do município.

Uma guarnição se deslocou até o local e acabou sendo alvo de uma emboscada. Conforme as autoridades, vários disparos foram efetuados contra os agentes, que conseguiram escapar. Por sorte, nenhum policial ficou ferido.

Enquanto os militares fugiam dos tiros, eles encontram dois homens, que também atiraram contra a viatura. De acordo com a PM, os policiais alvejaram a dupla e um dos suspeitos conseguiu fugir por uma área de mangue, mesmo ferido.

Já o outro suspeito, que também foi baleado, foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, a polícia encontrou a chave de uma motocicleta que usavam nas proximidades.

Logo depois, a PM foi informada de que o suspeito que conseguiu fugir havia sido visto no cemitério da cidade. Os agentes foram recebidos a tiros assim que chegaram ao local, ainda conforme a Polícia Militar. Os PMs revidaram e balearam o homem. Ele também foi socorrido para uma unidade de saúde, mas morreu.

Com os suspeitos, os militares apreenderam duas armas de fogo, assim como a motocicleta que eles utilizavam. Todo o material foi apresentado à Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição disse que a identidade dos suspeitos é desconhecida e confirmou que eles morreram em confronto com a Polícia Militar. "Armas de fogo e de fabricação caseira, além de munições foram apreendidas. Perícias foram solicitadas e o caso é investigado pela delegacia do município", comunicou a instituição.