Dois homens foram presos por tentar vender veículos alugados em Belém

Dois homens foram presos no estado do Maranhão nesta terça-feira (3), suspeitos de furto qualificado por alugarem veículos e, posteriormente, vendê-los. Lúcio Mauro Castelo Branco Cordeiro e Márcio André Maciel Motta vinham sendo investigados após alugarem veículos em Belém com o intuito de vendê-los.

As prisões foram realizadas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), da Polícia Civil do Pará (PCPA), em parceria com a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos da Polícia Civil do Maranhão. O caso está registrado na delegacia da Cremação, em Belém.

O crime aconteceu em outubro de 2023. Conforme as investigações deram conta de comprovar, Lúcio Mauro Castelo Branco Cordeiro e Márcio André Maciel Motta, ambos residentes do estado do Maranhão, teriam celebrado contratos de locação de automóveis no município de Belém, com o intuito de lucrarem posteriormente com a venda dos referidos veículos. Os automóveis tiveram seus dispositivos de rastreamento desativados.

Até o momento, as polícias trabalham para tentar localizar os veículos furtados.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.