Mais de 10 prisões foram realizadas em operação pela segurança de crianças e adolescentes no Marajó

No total, 13 pessoas foram presas, por meio de cumprimento de mandado judicial ou em flagrante, durante a Operação 'Caminhos Seguros - Marajó', que teve como objetivo trabalhar em prol da proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no arquipélago marajoara. Sob a coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e articulação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a operação ocorreu durante o mês de agosto e os saldos foram apresentados na última segunda-feira, 2.

Além das 13 prisões, o trabalho resultou em 6 armas de fogo apreendidas, 218 diligências executadas, 94 locais fiscalizados, 5 estabelecimentos multados, 8.622 pessoas abordadas e cerca de 213 embarcações inspecionadas, com o objetivo de identificar possíveis infrações além de promover informações sobre a prevenção e canais de denúncia.

VEJA MAIS

A operação também permitiu que 65 inquéritos policiais fossem concluídos e outros 63 instaurados, evidenciando o contínuo esforço nas investigações e na resolução de casos. Foram realizadas, ainda, 62 palestras educativas, com a intenção de conscientizar a população e prevenir abusos. Estima-se que 1.335 pessoas foram alcançadas com ação de panfletagem e 3.349 com as palestras promovidas.

O diretor da Diretoria de Políticas de Segurança e Prevenção Social da Segup (DPS), tenente-coronel PM Marcus Castro Alves, destacou a importância dos resultados conquistados diante dos desafios geográfico enfrentados. Ele também cita a violência sexual contra crianças e adolescentes, um dos alvos de combate da operação:

"A iniciativa operação ‘Caminhos Seguros Marajó’ desempenhou um papel fundamental no combate à violência sexual dirigida a crianças e adolescentes em uma área com complexidades geográficas e sociais. Os desafios apresentados pela necessidade de deslocamentos por via fluvial, rodoviária e em terrenos de difícil acesso foram significativos, mas também ressaltaram a importância da mobilização conjunta de recursos e esforços", disse.

Iniciada em 29 de julho, a ação integrada contou com 352 servidores, 87 viaturas, além de 6 embarcações por conta da realidade fluvial da área de interesse operacional. Participaram agentes das polícias Civil e Militar, efetivo do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), além de equipes da DPS.