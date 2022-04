Dois homens em uma moto tentam matar vítima, mas ela escapa; estado de saúde é grave

Um homem, identificado como Gilberto da Cruz Lima, de 40 anos, está internado em estado grave no Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), desde a noite da última quinta-feira (31), quando foi vítima de uma tentativa de homicídio. O ataque ocorreu por volta das 22h, nas proximidades do Bloco 24 do Residencial Alto Bonito, na rua Monarquia. As informações são do site Zé Dudu.

Consta que Gilberto Lima caminhava pela rua quando dois homens em uma motocicleta Honda Pop, cor preta, pararam perto dele. O da garupa desceu e disparou várias vezes contra ele, que, mesmo ferido, conseguiu correr e se esconder atrás de um dos blocos do residencial.

A Polícia Militar foi chamada e, ao chegar ao local, os atiradores já haviam fugido. Os PMs, então, socorreram Gilberto, removendo-o ao HMP. Devido a um dos tiros ter perfurado um dos pulmões da vítima e exigir cirurgia delicada, seu estado é considerado grave.