Ataque a tiros deixa duas pessoas mortas e uma ferida em Abaetetuba

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida, na manhã desta quarta-feira (30), no bairro do Campo da Aviação, no município de Abaetetuba, região nordeste do Pará. A Polícia Civil investiga o caso. Ninguém foi preso até o momento. E não se sabe o motivo da ação criminosa.

No local do crime, foram recolhidas oito cápsulas de munição calibre .40. Populares informaram que dois homens em uma motocicleta, modelo Honda Bros, de cor laranja, atiraram e mataram Romildo Vilhena dos Santos, mais conhecido como “Sapateiro”; e Luciney Corrêa dos Passos, o “Pretinho”. A terceira vítima, que sobreviveu ao ataque, foi identificada como Erick Sena Sodré.

Os suspeitos empreenderam fuga, tomando rumo desconhecido. Eles não foram localizados nem presos até o momento. Policiais militares foram informados da situação e estiveram no local, onde constataram os fatos. A Polícia Civil também esteve presente. Profissionais da Polícia Científica do Pará foram chamados para analisar a cena do crime e os corpos das duas vítimas mortas, para removê-los ao Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba.

Erick Sena, baleado na perna esquerda, foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil para prestar informações que devem auxiliar nas investigações das autoridades policiais.