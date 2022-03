Briga entre funcionários de fazenda acaba com um morto e outro ferido, em Novo Progresso

Um homem identificado como Valdivino P. A. foi morto na última sexta-feira (25) após ser esfaqueado por um parceiro de trabalho de uma fazenda, em Novo Progresso, no sudoeste paraense. O autor do crime, que não teve a identidade revelada, estava sob efeito de bebidas alcoólicas. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Com informações do site Debate Carajás.

A Polícia Militar informou que foi acionada por peões de fazenda e encaminhou uma guarnição até o local para verificar uma tentativa de homicídio próximo a um lixão, localizado perto da rodovia BR-163, sentido Moraes de Almeida.

De acordo com a PM, Valdivino acabara de ser esfaqueado, porém ainda estava vivo. Ele também apresentava ferimentos no peito, na costela e na barriga. O homem foi imediatamente levado ao hospital municipal, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O indivíduo suspeito pela morte de Valdivino tentou fugir do local com a arma do crime, no entanto os militares localizaram o indivíduo e deram voz de prisão a ele. O autor do crime está à disposição da Justiça para ser submetido aos procedimentos cabíveis previstos em lei.