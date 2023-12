Dois corpos em estado avançado de decomposição são encontrados no Pará

Dois homens, identificados somente como Raimundo e Adalberto, foram encontrados mortos, na última terça-feira (28), em Ituna-Itatá, localidade entre Altamira e Senador José Porfírio, no sudoeste paraense. Testemunhas relataram que as vítimas estavam em avançado estado de decomposição e seria moradores no local. Um dos homens estava em uma parte oca de uma mangueira.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local para realizar as rondas pela área em busca de mais informações que ajude a entender a dinâmica do crime. Até o momento não há informações sobre o que teria ocorrido com as vítimas. A perícia foi feita no local e os corpos também irão passar por necropsia. Viaturas da Polícia Civil e da Polícia Científica do Pará foram vistas na balsa que faz a travessia do rio Xingu logo após o trabalho da perícia.

Testemunhas contaram que Raimundo e Adalberto seriam criadores de gado e tinham plantação de cacau. Os dois tinham o costume de passar muitos dias na área, por isso, os familiares ainda demoraram para sentir a falta das vítimas e acionaram a polícia.

Desintrusão

Conforme as autoridades policiais, na área onde o crime ocorreu acontece a operação de desintrusão, deflagrada pela Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Fundação Nacional dos Povos Indígenas e Ibama. O objetivo da ação é fazer a retirada de não-indígenas, para o combate ao avanço do desmatamento na Ituna-Itatá interditada desde 2011.