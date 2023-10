Colonos deixam terras indígenas Apyterewa e Trincheira Bacajá e relatam não ter para onde ir

O prazo final para a saída pacífica dos proprietários de gado e dos animais das terras indígenas Apyterewa e Trincheira Bacajá, no sudeste paraense, termina nesta terça-feira (31). As notificações sobre a necessidade de retirada dos invasores e dos gados - na maioria ilegais - ocorre desde o dia 2 de outubro e envolvem 14 órgãos federais e estaduais. Além da operação de desobstrução de terras, os agentes estariam fiscalizando crimes, com a aplicação de multas e apreensão de equipamentos. Na região, o dia foi de lamentação e muitos colonos relataram estarem desamparados por ter deixado as casas onde viviam há anos.

Aurino da Rocha (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

No local, vários colonos se dizem injustiçados pela operação pois não teriam para onde ir após a desobstrução. Os criadores de gado relatam viver e trabalhar há anos no local e ter moradia fixa nas terras. Eles contam que já perderam diversos animais e bens, pois tiveram que sair às pressas das fazendas que possuíam e, por isso, deixaram itens de valor para trás. Além disso, também falam que muitos animais já morreram de fome e sede e outros se perderam pelas estradas após percorrerem longos percursos sem rumo definitivo.

“Já estou há uma semana lutando, juntando gado e colocando na estrada. Todo dia um sofrimento. De 100 em 100 metros perco um gado. Tem gado que ficou nas terras, nas estradas, uns morreram de sede e fome. Eu tô completando 60 anos e nunca tinha visto uma situação dessa (desobstrução) no Brasil. Isso é uma injustiça muito grande. Tá aqui nessa estrada a minha moradia. Já vi vários animais mortos, tudo dessas ‘mudas’. É um sofrimento muito grande. Não tá sendo fácil. Tô sem rumo nenhum”, diz Aurino da Rocha, colono que morava nas proximidades da terra dos Apyterewa.

Segundo os moradores do local, não são apenas os gados que morreram. Os colonos contam que nas vilas de moradores muitas pessoas também perderam galinhas e porcos, que eram criados nas casas. A população relata que tudo teria ocorrido durante a tentativa de remanejamento, pois com o fim do prazo para a saída pacífica, ninguém poderia mais retornar para tentar retirar outros bens pessoais ou pertences das casas. Segundo Francisco Barbosa, que também possuía moradia em uma das vilas locais, os colonos estão desamparados.

“A gente vivia há quase 30 anos aqui e agora vamos ter que sair com uma mão na frente e outra atrás. Como o prazo foi dia 31, a gente pegou nossas coisas e tirou o que deu. Nós estamos ‘labutando’ no caminho.Não foi feita nenhuma compensação, não recebemos um centavo. Já estamos há uns cinco dias na estrada, já perdemos uns 20 gados. Sem falar que tá tendo muita morte de animais pelo caminho. Nós já perdemos seis vacas que morreram. Acho uma covardia tudo isso”, lamenta.