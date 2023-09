Força Nacional vai atuar na Terra Indígena Apyterewa, no Pará

O governo autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública na Terra Indígena Apyterewa, no Pará. A portaria, assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi publicada na quinta-feira (14) no Diário Oficial da União. As informações são da Agência Brasil. Essa terra indígena fica em São Félix do Xingu, no sudeste paraense.

As tropas vão ajudar a Fundação Nacional dos Povos Indígenas na preservação da ordem pública em São Félix do Xingu De acordo com o texto, o emprego das tropas foi autorizado em apoio à Funai em atividades e serviços considerados imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, por 90 dias.

Ainda segundo a portaria, “a operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública”.