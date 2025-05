Dois condenados por abuso sexual infantojuvenil são presos pela PF no Pará

Dois homens que possuíam sentença condenatória definitiva pelo crime de abuso sexual infantojuvenil no Pará foram presos pela Polícia Federal nos dias 26 e 27 deste mês de maio. As capturas, realizadas em Belém e na cidade de Castanhal, foram resultado de um trabalho de inteligência, que envolveu levantamento de dados, cruzamento de informações e monitoramento.

A primeira prisão ocorreu na tarde de segunda-feira (26/5), quando a Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão de um homem condenado por estupro de vulnerável. Após investigações, o foragido foi localizado no bairro do Tenoné, em Belém, e foi preso sem oferecer resistência. O homem, que já possuía sentença condenatória definitiva, foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Segundo as informações policiais, o crime ocorreu no município de Capitão Poço, em 2014.

Já na terça-feira (27/5), a Polícia Federal realizou a prisão de um suspeito condenado por estupro de vulnerável no município de Castanhal, no nordeste do Pará. O alvo havia sido condenado por abuso sexual infantil no ano de 2015. A prisão foi efetuada após investigações realizadas pelo grupo apontarem o local do condenado, que estava foragido desde a sentença condenatória. O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal para os procedimentos legais e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional, onde cumprirá a pena de 36 anos imposta pela Justiça.