Dois comerciantes são presos em operação contra furto e a receptação de cobre em Itaituba

Dois comerciantes foram presos pela Polícia Civil na manhã deste sábado (1º/3), em Itaituba, sudoeste do Pará. As prisões aconteceram durante a primeira fase da operação “Rodes”, que tem o objetivo de combater o furto e a receptação de cobre no município.

Segundo a PC, a população da região tem sofrido grandes prejuízos com os furtos de fios de energia, de centrais de ar-condicionados e relógios de medição para extração do cobre. Com isso, os agentes da 19ª Seccional de Itaituba se mobilizaram e prenderam dois suspeitos.

O delegado Andre Cordeiro, que faz parte unidade policial que deflagrou o trabalhou, informou que “buscará responsabilizar todos aqueles que compram esse material furtado, que são os maiores responsáveis por incentivar os crimes patrimoniais cometidos, na maioria das vezes, por usuários de drogas”.

Quanto aos suspeitos detidos na operação, que também apreendeu fios de cobre, eles foram autuados em flagrante pelo crime de receptação qualificada por conta de estarem em atividade comercial. Se condenados, as penas variam de três a oito de anos de reclusão, e multa.

O Código Penal brasileiro estabelece que o delito em questão consiste em “adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime”.