Cinco homens são presos após tentarem furtar quase 2 toneladas de cabos de cobre em Parauapebas

Cinco homens foram presos em flagrante na noite de terça-feira (10/12) ao tentarem furtar cerca de 2 toneladas de cabos de cobre na portaria de uma mineradora, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Com ajuda de um guindaste, os suspeitos chegaram a carregar uma grande quantidade do material em um caminhão. A ação, porém, foi monitorada pelos seguranças da empresa com a ajuda de um drone e acabou frustrada.

Para o portal Correio de Carajás, o responsável pela segurança da empresa disse à polícia ter sido informado, por volta das 10 horas, que havia uma movimentação suspeita na mineradora. No local, presenciou dois dos suspeitos fazendo o carregamento dos cabos de cobre encapado com a medida de 70mm2, 95mm2 e 120 mm2.

Após o término do carregamento, o caminhão foi abordado pela equipe de segurança. O motorista alegou que o seu ‘encarregado’ havia dado a ordem, ainda conforme o Correio de Carajás. Todos os envolvidos foram encaminhados para se explicar na delegacia.A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.