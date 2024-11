VÍDEO: Homem quebra máquina após não conseguir pegar ursinho de pelúcia e é preso

Após não conseguir um dos brindes, um homem de 34 anos se revoltou e quebrou uma máquina de pegar bichinhos de pelúcia no Terminal Rodoviário de Tianguá, no interior do Ceará. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança do local e foi preso pela polícia na tarde desta terça-feira (26).

No registro que circula pelas redes sociais é possível ver o momento em que ele provoca o incidente, pegando uma cadeira e arremessando na máquina.

Veja o vídeo:

Testemunhas que estavam no local afirmaram que, após quebrar a máquina, o homem ainda espalhou os brinquedos pela praça de alimentação da rodoviária, assustando os frequentadores, e fugiu logo em seguida.

Segundo nota da Polícia Militar do Ceará (PMCE), ele foi apresentado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá, onde foi autuado por furto qualificado devido ao arrombamento da máquina. Ainda conforme as autoridades, o homem já possuía antecedentes criminais por furto de documentos.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)