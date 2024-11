Vídeo: mulher é arrastada durante tentativa de assalto

Uma tentativa de assalto ocorreu na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. A vítima, identificada como a DJ Cecília Papi, estava voltando do trabalho quando foi surpreendida por um ladrão em uma moto. O criminoso subiu na calçada e tentou arrancar a bolsa dela por trás. Cecília segurou firmemente a alça da sua ecobag, que continha materiais de trabalho que ela considerava mais valiosos do que um celular, e acabou sendo arrastada.

No vídeo registrado por câmeras de segurança próximas ao local, é possível ver o momento em que o homem tenta surpreender a mulher. Ele sobe na calçada com uma motocicleta e, em alta velocidade, puxa a bolsa da vítima, que a segura e, em seguida, é arrastada pela calçada.

Durante a ação, o bandido perdeu o controle da moto e colidiu com uma barraca de táxi, permitindo que a DJ conseguisse escapar correndo. O assaltante fugiu sem levar nada. Em seu relato, Cecília disse que sente medo e se preocupa com a crescente violência na cidade, afirmando que não há mais horários seguros para andar pelas ruas do Rio de Janeiro.

“Essa tentativa de assalto aconteceu comigo no Leblon, em plena luz do dia, depois de tomar café da manhã com uma amiga. Ele veio e puxou a minha bolsa que estava nas costas e no ombro, que era uma ecobag com meu material do trabalho. O motivo pelo qual eu me agarrei era porque era meu material de trabalho de anos e tem um valor para mim maior que um celular. Eu estou apavorada, com muito medo”, afirmou.