Dois amigos são mortos a facadas em Novo Repartimento; suspeito foi preso

Everton Corrêa Paraná e Odair Barbosa Viana foram mortos a facadas dentro de um bar no município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O crime ocorreu no domingo (24/11), quando os dois amigos consumiam bebidas alcoólicas no estabelecimento na Vila Tucuruí e teriam se desentendido com o suspeito de ser o autor do crime.

De acordo com as informações iniciais, durante a madrugada uma das vítimas teria discutido com o suspeito do crime. Durante a confusão, o suspeito teria pego uma faca que estava no bar e desferido vários golpes em Everton e Odair. As vítimas ainda teriam sido socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Novo Repartimento, mas não resistiram aos ferimentos.

Pessoas que estavam no local ainda filmaram as vítimas desacordadas sendo socorridas. A Polícia Militar foi informada sobre o caso e iniciou as buscas pelo suspeito de esfaquear os amigos. Durante a manhã, horas após o crime, o suspeito foi localizado, detido ainda no período do flagrante e encaminhado para a delegacia. Os corpos de Everton e Odair foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí para os procedimentos legais.