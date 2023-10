Carro de aplicativo capota na avenida Visconde de Souza Franco, em Belém

Uma colisão entre dois carros de passeio resultou no capotamento de um carro de aplicativo com motorista logo cedo, nesta segunda-feira (23), na avenida Visconde de Souza Franco, mais conhecida como Doca de Souza Franco, no no bairro do Reduto, no centro de Belém. De acordo com informações repassadas por testemunhas, um carro de transporte de aplicativo com um passageiro transitava pela rua Antônio Barreto, quando um outro veículo seguindo pela Doca, com um casal a bordo, avançou o sinal vermelho e acabou provocando o acidente.

Ninguém se feriu gravemente, mas o passageiro do aplicativo foi socorrido no local, após ter sofirdo escoriaçõe, e acabou sendo levado por uma ambulância dos Bombeiros para atendimento em um hospital da cidade. A ocorrência foi monitorada pelo Centro Integrado de Operações (CIOP).

Para organizar o tráfego de veículos naquele perímetro de Belém, agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) compareceram ao local do acidente.

Os envolvidos na ocorrência foram encaminhados a uma delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos acerca do fato. Informações extraoficiais dão conta de que havia garrafas de bebidas acoólicas no carro do casal, que aparentava estar embriagado.