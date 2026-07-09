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Polícia

‘Disciplina geral’: Faccionado de alta periculosidade é preso no sudeste paraense

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma arma de fogo e uma porção de maconha em posse do suspeito

O Liberal
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‘Disciplina geral’: Faccionado de alta periculosidade é preso no sudeste paraense. (Reprodução / redes sociais)

A Polícia Civil do Pará prendeu, no fim da tarde desta quarta-feira (8), em Marabá, Thiago Lima de Sousa, apontado pelas investigações como o "Disciplina Geral" de uma facção criminosa com atuação no estado. Conhecido pelos apelidos de "Vicente" e "Rafinha", o suspeito é considerado de alta periculosidade e ocupava uma posição estratégica de liderança na organização criminosa que atua na região sudeste paraense.

A prisão ocorreu por volta das 17h, em um imóvel localizado na Folha 22, no núcleo Nova Marabá. Com a captura do investigado, a Polícia Civil encerrou a fase ostensiva da Operação Verum Atrium, que apura a atuação de organizações criminosas e o tráfico de drogas na região de Carajás.

A ação foi realizada de forma integrada por equipes da 21ª Seccional Urbana de Marabá, da Delegacia de Homicídios e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma arma de fogo e uma porção de maconha em posse do suspeito. Em razão disso, ele também foi autuado em flagrante pelos crimes constatados no momento da prisão.

Ao consultar os sistemas de segurança pública, os agentes verificaram ainda a existência de um mandado de prisão definitiva contra Thiago Lima de Sousa, decorrente de condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, o investigado possui extensa ficha criminal e é apontado como um dos principais articuladores da facção na região, responsável por decisões estratégicas e pela disciplina interna da organização criminosa.

Após os procedimentos na delegacia, Thiago foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem para identificar outros integrantes da organização criminosa e aprofundar o mapeamento da estrutura do grupo na região de Carajás.

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