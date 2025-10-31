Diretor de escola é detido suspeito de abusar de aluna no sudeste do Pará

O diretor de uma escola municipal de Brejo Grande do Araguaia, no sudeste do Pará, foi preso temporariamente, suspeito de supostamente abusar de uma estudante de 14 anos dentro da unidade escolar. O investigado foi localizado pela Polícia Civil na tarde de terça-feira (28), em uma residência na Vila Santa Rita, área rural do município.

A operação foi conduzida pela Delegacia de Brejo Grande, com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. A captura ocorreu em um sítio pertencente a familiares do investigado, onde ele estava escondido.

Além da prisão, os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão na escola onde o investigado atuava como gestor e em sua residência. Durante as diligências, de acordo com a PC, foram apreendidos um notebook e uma corda com laço em formato de “nó de algema”. O objeto foi apreendido e será periciado para verificar se pode ter sido utilizado no crime, segundo a polícia.

Crime

Conforme as informações policiais, a adolescente teria supostamente sido abusada dentro do próprio ambiente escolar. Após a denúncia, o suspeito deixou a área urbana da cidade e passou a ser considerado foragido. De acordo com a Polícia Civil, ele foi localizado após trabalho de inteligência e análise de dados, que apontaram o esconderijo em uma propriedade da família. O homem foi levado à delegacia para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A investigação segue em andamento.