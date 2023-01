Detento é agredido por policial penal em penitenciária de Itaituba; vídeo

Em vídeos que circulam nas redes sociais, um policial penal foi flagrado agredindo um detento em uma penitenciária, em Itaituba, município do sudoeste paraense. O fato teria ocorrido no dia 15 de novembro de 2022, no Centro Regional de Recuperação de Itaituba – PA/CRRI. Após o caso de agressão, a situação teria sido registrada na 19ª Seccional Urbana da Policia Civil de Itaituba, no dia 21 de novembro de 2022. As imagens são do circuito interno de segurança do centro e as informações do portal Plantão 24 Horas News.

O detento, vítima da agressão, teria 20 anos, conforme divulgado pelo portal. Ele foi recapturado após se apresentar na 19ª seccional. Havia um mandado de prisão contra ele. Em seguida, o detento foi levado ao CRRI. Na ocorrência, a vítima relatou que foi agredida com socos e com gás lacrimogêneo, jogado no rosto e nas partes íntimas dele. O servidor do centro penitenciário o teria obrigado a se abaixar e levantar cerca de 100 vezes.

VEJA MAIS

Policial afastado

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que não compactua com qualquer tipo de violação aos direitos humanos e que essa é uma diretriz que norteia todos os procedimentos dentro do sistema prisional. “A Secretaria informa ainda que o servidor envolvido na questão está afastado e que a Seap apura a sua conduta”, diz o comunicado.