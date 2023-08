Curto-circuito destrói casa e deixa família de 10 pessoas sem nada no sudeste do Pará

Um incêndio provocado por um curto-circuito na fiação elétrica destruiu uma casa, na manhã de quinta-feira (24), que fica na Vicinal 4, da Vila Ponta de Pedras, a 27 km da cidade de São João do Araguaia, sudeste do Pará. Não se sabe o que pode ter ocasionado o curto-circuito. Por conta do incidente, uma família perdeu tudo o que tinha já que o imóvel foi completamente destruído.

A irmã do dono da residência consumida pelas chamas conversou com o Correio de Carajás. Márcia Gomes da Silva Sousa revelou que era um pouco antes das 11h quando o incêndio teria começado em uma área coberta de palha nos fundos da casa e teria se alastrado por todo imóvel, destruindo tudo o que havia dentro.

Segundo Márcia, dez pessoas, sendo três adultos e sete crianças, moravam no imóvel, que é de madeira. “Na hora do acidente não havia ninguém em casa. Quatro crianças estavam pra escola, uma estava com a mãe e outras duas estavam com o pai que precisou ir em um mercado do vilarejo, não perto da casa”, disse ela.

A mulher contou que a tragédia poderia ter sido bem maior, mas por algum motivo ocorreram apenas danos materiais. “Eu sei que é difícil se deparar com uma situação dessa e dizer que houve intervenção divina, mas as duas crianças que estavam com o pai estavam com sono e queriam dormir, mas meu irmão decidiu levá-las consigo pro mercado e só depois iria pô-las para dormir. Se ele deixasse elas dormindo, provavelmente teriam morrido”, afirmou ao Correio.

O dono da casa destruída, Carlos Gomes da Silva, voltava do mercado quando viu a casa sendo destruída. Um amigo ajudou ele a tentar controlar o incêndio, mas ambos tiveram que esperar o fogo apagar por conta própria. Carlos é vendedor de farinha e tira o sustento para ajudar a família. A família dormiu em uma casa coberta de palha e sem paredes, onde ele costuma comercializar o produto que vende para sobreviver.