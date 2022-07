Criminosos roubam caminhão errado e abandonam veículo em Barcarena

Um caminhão foi roubado e abandonado por três assaltantes, na tarde da última terça-feira (5), em Barcarena, na região nordeste do Estado. O motorista e o veículo foram deixados para trás, logo após os criminosos perceberem que haviam atacado o veículo errado. Com informações do Native News Carajás.

A Polícia Militar, acionada por populares, chegou ao local logo depois do ocorrido e deu auxílio ao motorista, que estava bastante apreensivo, temendo que os criminosos voltassem. Ele detalhou aos policiais que foi interceptado pelos três criminosos que estavam em um carro Celta preto, nas proximidades do trevo da rodovia Moura Carvalho com a PA-151.

VEJA MAIS

Segundo o motorista, os três suspeitos estavam armados e encapuzados. Ainda de acordo com ele, os bandidos o renderam e o obrigaram a seguir até o ramal da Pedreira. O caminhoneiro não informou para onde estaria se deslocando.

Após verificarem que a carga transportada era de baldes e panelas, um dos meliantes, que estava com um rádio comunicador e, possivelmente, mantinha contato com um quarto bandido, ao relatar o fato, teria recebido ordem para retornar. Não há informações sobre a carga que os assaltantes estariam procurando. Eles fugiram e deixaram o veículo atolado em um lamaçal.

Com medo que os bandidos voltassem, ele pediu aos policiais que ficassem lá até o caminhão ser removido da área de lama. A equipe o orientou a procurar a Delegacia de Polícia Civil e registrar o boletim de ocorrência. Logo em seguida, foram realizadas incursões às proximidades com o intuito de localizar os assaltantes e o veículo usado, mas sem êxito.