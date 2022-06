Criminosos invadem casas de comerciantes e colocam arma na cabeça de criança 1 ano, no Pará

Criminosos renderam integrantes de uma família de comerciantes do município de Acará, no nordeste do Pará, na noite da última quarta-feira (25). Além de roubar os pertences das vítimas e objetos de valores da residência, os ladrões levaram a renda dos estabelecimentos.

Os bandidos roubaram pertences das residências e a renda do comércio dos familiares (Reprodução)

Durante a ação, um dos bandidos apontou uma arma de fogo para a cabeça de uma criança de apenas um ano, como forma de pressionar os donos da casa a apontarem tudo o que tinham de valioso no local. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram as cenas das ações do bando.