Criminoso em fuga faz mulher refém dentro de estacionamento de shopping, na Batista Campos, em Belém

​Funcionários e clientes de uma clínica de estética, localizada na travessa São Pedro, bairro da Batista Campos, em Belém, foram feitos reféns por quatro criminosos, na tarde desta quinta-feira (14). O bando saiu do local levando celulares e cerca de R$ 1.000,00 em dinheiro. Na fuga, dois assaltantes invadiram o estacionamento do shopping Pátio Belém e fizeram uma mulher refém.

A ação criminosa foi registrada por volta das 13h. A Polícia Militar recebeu o chamado, via Centro de Operações Integradas (Ciop) e se deslocou para o estabelecimento, onde conseguiu realizar a prisão de um dos suspeitos. O homem foi identificado como Fernando Cunha.

De posse das informações repassadas pelo criminoso, policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) se dirigiram a um local conhecido como “Abrigo”, no bairro do Guamá, onde seria feita a concentração dos criminosos após o roubo. Ao chegarem na casa indicada por Fernando, encontraram alguns produtos de outros roubos.

Dentre as apreensões, estão: 106 munições de diversos calibres; R$ 660,00 em espécie; uma placa de moto; quatro celulares; seis relógios; além de equipamentos eletrônicos. O caso foi registrado e está sendo investigado pela Seccional do Comércio. “Diligências estão sendo feitas para localizar os demais envolvidos no caso. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, informou a Polícia Civil.

O Pátio Belém também se manifestou sobre o ocorrido e explicou que o fato teve início fora do shopping. “Esclarecemos que a situação se originou fora do shopping, após quatro homens terem assaltado uma empresa localizada na travessa São Pedro. Um dos criminosos, que estaria mantendo uma refém, saiu em fuga pelo estacionamento do shopping. Ao perceber a situação, nossa equipe de segurança rapidamente isolou o local, a fim de proteger clientes e lojistas. Após isso, o assaltante abandonou a vítima e fugiu. Ressaltamos ainda que não houve feridos. A ação do criminoso foi rápida e permaneceu isolada ao estacionamento do shopping, não se estendendo a outras áreas”, garantiu o shopping.​​