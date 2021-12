Bando dispara armas e causa pânico em assalto a shopping

Criminosos armados invadiram o shopping Catarina Fashion Outlet, na noite de segunda-feira, 29, renderam funcionários e assaltaram uma loja de roupas de grife, em São Roque, interior de São Paulo. Na fuga, atiraram a esmo para abrir caminho. Houve pânico e correria, segundo testemunhas.

Perseguido pela polícia, o bando se refugiou num posto de combustíveis próximo. Na troca de tiros, um suspeito foi baleado e outros dois foram presos. Ao menos dois fugiram e eram procurados na manhã de ontem. Foi o terceiro assalto a shoppings na mesma região em menos de um mês.

O shopping com 140 lojas e 35 quiosques, no km 61 da Rodovia Castelo Branco, sentido interior, estava lotado quando os bandidos anunciaram o assalto por volta das 20h30. Os clientes e funcionários da loja foram obrigados a entrar nos provadores, que tiveram as portas bloqueadas, enquanto a loja era saqueada.

Além de roupas e tênis, eles recolheram dinheiro dos caixas e celulares e pertences dos reféns. Ao saírem da loja, os bandidos atiraram para o alto a fim de causar pânico. As outras lojas baixaram as portas. Um tiro atingiu uma fachada.

Na fuga em dois carros pela Castelo Branco, os criminosos foram vistos por policiais civis, que acionaram a Polícia Militar Rodoviária. Houve perseguição até o posto, onde ocorreu a troca de tiros. O suspeito baleado foi levado em estado grave para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Em nota, o Catarina Fashion Outlet informou que nenhum cliente, lojista ou funcionário ficou ferido.

Outros casos

A polícia investiga se o assalto ao outlet tem ligação com outros dois ataques a shoppings da região este mês. Em 13 de novembro, um bando invadiu uma joalheria no Shopping Iguatemi/Esplanada, em Sorocaba, e roubou joias e relógios avaliados em mais de R$ 600 mil. No último dia 24, ladrões invadiram o Shopping Piracicaba e roubaram duas joalherias. O valor do roubo não foi informado.

Segundo a Polícia Civil de Sorocaba, nos três casos, os criminosos agiram de forma semelhante, atacando próximo do horário de fechamento, visando lojas com maior potencial financeiro e fazendo disparos para causar pânico. Os presos pelo assalto no Outlet Catarina serão interrogados.