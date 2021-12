Assalto à mão armada assusta clientes em shopping de Santarém

Uma das lojas de semijoias do shopping Rio Tapajós, localizado no município de Santarém, foi alvo de assaltantes na tarde desta terça-feira (21). Na ocasião, alguns clientes do empreendimento comercial que transitavam no corredor presenciaram a ação.

De acordo com informações preliminares, o assalto teria sido cometido por dois homens que chegaram armados, renderam os funcionários e recolheram algumas peças da loja, fugindo em seguida usando uma motocicleta. A Unidade de Polícia Integrada do Santarenzinho foi acionada e vem fazendo diligências para localizar e prender os suspeitos.

A autônoma Ane Karoline Gomes estava no shopping com o marido na hora em que tudo aconteceu e presenciou o assalto. “Vi umas pessoas correndo, uma funcionária estava pedindo ajuda e a outra estava em choque no chão. Todos ficaram sem ação. Foi um grande tumulto”, contou.

Ela conta ainda que o marido estava bem na frente da loja e viu que um dos assaltantes tinha a pele clara e usava uma roupa estilo moletom, além de óculos escuros. “Os dois estavam armados e um deles trazia a arma na cintura. Vários homens saíram correndo atrás deles para ver se os alcançavam, mas, infelizmente não conseguiram. Eu e meu esposo estávamos separados fazendo compras no shopping e coincidentemente ele estava bem na frente da loja na hora do assalto”, finalizou.