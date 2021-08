PM realiza simulação de assalto com refém em shopping de Belém, durante treinamento

Uma simulação de assalto com refém foi realizada na manhã da última quarta-feira (18), no Shopping Boulevard, bairro do Reduto, em Belém. A ação começou antes do amanhecer e terminou antes da abertura do acesso ao espaço comercial. Quase 60 militares, entre equipe de instrução e alunos, participaram da capacitação prática de Gerenciamento de Crises, considerada uma das principais disciplinas do I Curso Operacional de Radiopatrulhamento (I Corp), que visa capacitar 28 oficiais e praças selecionados após a inspeção de saúde, aprovados nos testes de avaliação física.

Além de vítima, suspeito, negociador e outros personagens comuns em uma ocorrência de assalto com reféns nos centros urbanos, um sniper (atirador de elite) da PM foi acionado, e se posicionou estrategicamente, compondo o cenário mais próximo possível da realidade enfrentada pelos agentes nesse tipo de ocorrência.

"Em síntese, tivemos um assalto frustrado, em que um criminoso comum fez uma moça refém para proteger a própria vida. Assim, foi feito o primeiro contato, o diálogo e, consequentemente, iniciado o processo de rendição. Importante destacar a atuação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o isolamento do local, que foi realizado pela Rotam", explicou o comandante do CPC II, coronel Giorgio Mariúba.

Um sniper (atirador de elite) da PM se posicionou estrategicamente, compondo o cenário mais próximo possível da realidade (Josuelton Chagas/ Ascom PMPA)

De acordo com a PM, o I Corp é supervisionado pelo Comando de Policiamento da Capital I (CPC I), e tem como objetivo maior capacitar os participantes quanto à Doutrina de Radiopatrulhamento de 1º esforço, realizada por meio do policiamento ostensivo geral, alinhando os procedimentos operacionais padronizados pela corporação.

O treinamento mudou a rotina dos funcionários que chegaram mais cedo, principalmente os profissionais da área da vigilância. "Para nós, é um privilégio abrir as portas para a Polícia Militar e aprender um pouco sobre algumas técnicas que só vêm a somar com nosso trabalho. A expectativa é que essa seja a primeira de muitas outras parcerias que virão pela frente", disse o gestor de segurança do Shopping Boulevard, Levi Viana.