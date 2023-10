Um criminoso baleado e outro preso após perseguição policial no Jurunas

Um criminoso foi preso e outro baleado após um assalto na noite deste sábado (21), no bairro do Jurunas, em Belém. Dezenas de agentes foram mobilizados após a dupla de criminosos fugir em alta velocidade utilizando uma motocicleta. Nenhum agente ficou ferido durante a ação.

A Polícia Militar informou que recebeu um chamado para atender a uma ocorrência de assalto na na rua Carlos de Carvalho com a passagem Paulo Roberto. Ao chegarem no local, os criminosos fugiram e se iniciou uma intensa perseguição pelas ruas do bairro.

Segundo a PM, os dois bandidos não atenderam à ordem de parada e iniciou-se um tiroteio em via pública. Um dos criminosos, ainda não identificado, foi baleado na região do tronco, enquanto o outro se entregou e foi preso.

O criminoso ferido foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento, enquanto seu comparsa foi levado para a Seccional da Sacramenta, onde permanece à disposição da Justiça.