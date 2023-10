Amigo de médicos mortos no Rio de Janeiro escapou do tiroteio ao sair do local 20 minutos antes

Novas imagens das câmeras de segurança revelaram que um amigo dos médicos assassinados do Rio de Janeiro conseguiu escapar do tiroteio ao sair do local minutos antes. O quinto homem, cujo nome não foi divulgado, chegou ao quiosque às 23h34, trajando bermuda creme e camiseta preta. Às 0h39, ele pagou a conta e deixou o local. Vinte minutos depois, às 0h59, os criminosos chegaram no quiosque e abriram fogo contra o grupo, matando três médicos e deixando um quarto gravemente ferido.

No último domingo (8), o Fantástico divulgou novas imagens do crime. As vítimas do tiroteio foram identificadas como Daniel Sonnewend Proença, de 32 anos, que sobreviveu após resistir a 14 tiros e se encontra em recuperação em um hospital; Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, irmão da deputada Sâmia Bomfim, que ainda chegou a ser levado a um hospital; mas não resistiu; Marcos de Andrade Corsato, 62, e Perseu Ribeiro Almeida, 33, que morreram no local.

Investigação em andamento

A investigação conseguiu reconstituir o percurso dos médicos desde o aeroporto até o momento da execução. O trabalho da polícia eliminou a possibilidade de que qualquer membro do grupo tenha se envolvido em conflito ou desavença antes de serem alvo dos disparos.

As autoridades identificaram que o carro usado pelos criminosos, um Fiat Pulse, passou por avenidas da Barra da Tijuca e foi abandonado na Cidade de Deus, também na Zona Oeste do Rio.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com Ádna Figueira)