Suspeito encontrado morto no RJ participou do ataque contra médicos na Barra da Tijuca

Ryan Almeida, de 21 anos, um dos quatro homens encontrados mortos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na quinta-feira (5), é ligado na morte de três médicos assassinados com, pelo menos, 33 tiros de pistola. O jovem já tinha sido condenado por tráfico de drogas. Em julho deste ano fugiu da delegacia da Taquara depois de ser detido quando os policiais militares tiraram as algemas dele.

Segundo a apuração do RJ2, um familiar de Ryan o reconheceu nas imagens da ação, e confirmou em depoimento que ele é o atirador que aparece saindo do banco do carona. Ele aparece em uma foto usando uma camiseta com o número 121, em alusão ao artigo do Código Penal para o crime de homicídio.

A polícia diz que os outros suspeitos encontrados mortos na região do Riocentro, Thiago Lopes da Silva, Pablo dos Reis e Philip Motta Pereira, o Lesk, faziam parte da chamada Equipe Sombra, um grupo de matadores da região. De acordo com o G1 Rio de Janeiro, todos teriam sido mortos por outros traficantes. A principal hipótese é de que eles tenham confundido um dos médicos com um desafeto, o miliciano Taillon Barbosa.

BMW é o apelido de Juan Breno Malta, quinto suspeito de participar do crime no quiosque da Barra, e cujo paradeiro é desconhecido desde a quinta-feira (5).