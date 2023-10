Tiroteio em Conceição do Araguaia deixa homem morto e outras três pessoas feridas

Um tiroteio em Conceição do Araguaia, no sul do Pará, deixou uma pessoa morta e outras três feridas na tarde desta quinta-feira (12). Três suspeitos - cujas identidades ainda não foram divulgadas - de participação na troca de tiros foram localizados e presos com armas, drogas e uma motocicleta. A vítima que foi a óbito teve apenas o prenome identificado: Adailton. As informações são do portal Fato Regional.

VEJA MAIS

Até o momento, não se sabe as circunstâncias do tiroteio entre os envolvidos. Mas as motivações e dinâmicas estão sendo apuradas pela Polícia Civil em um inquérito que foi instaurado. O estado de saúde dos sobreviventes é desconhecido. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.