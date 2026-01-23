Criança de três anos é arremessada e morta a facadas pelo próprio pai

Uma criança de três anos foi assassinada pelo próprio pai dentro do banheiro de um kitnet, em Manaus (AM), na noite de quinta-feira (22). O crime ocorreu na rua São Marçal, no bairro Cidade de Deus. O homem, identificado como Fernando Batista de Melo, de 48 anos, está foragido.

Segundo a polícia, o suspeito discutiu com a mãe da criança e, durante a briga, se trancou com o filho no banheiro. A criança foi arremessada contra a parede e sofreu traumatismo craniano. Em seguida, foi atingida por diversas facadas. O menino morreu no local e o autor do crime fugiu em uma motocicleta.

A área foi isolada pela Polícia Militar e o corpo foi removido pelo Intituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso.