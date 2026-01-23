Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Criança de três anos é arremessada e morta a facadas pelo próprio pai

Segundo a polícia, o suspeito discutiu com a mãe da criança e, durante a briga, se trancou com o filho no banheiro

O Liberal

Uma criança de três anos foi assassinada pelo próprio pai dentro do banheiro de um kitnet, em Manaus (AM), na noite de quinta-feira (22). O crime ocorreu na rua São Marçal, no bairro Cidade de Deus. O homem, identificado como Fernando Batista de Melo, de 48 anos, está foragido. 

Segundo a polícia, o suspeito discutiu com a mãe da criança e, durante a briga, se trancou com o filho no banheiro. A criança foi arremessada contra a parede e sofreu traumatismo craniano. Em seguida, foi atingida por diversas facadas. O menino morreu no local e o autor do crime fugiu em uma motocicleta. 

A área foi isolada pela Polícia Militar e o corpo foi removido pelo Intituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Jovem encontrada morta em córrego pode ter sido vítima de asfixia, diz site

Caso de Alane Freitas Carvalho, em São Domingos do Araguaia, segue sob investigação e ainda não teve a causa da morte oficialmente confirmada pela polícia

23.01.26 15h08

POLÍCIA

Homem morre durante intervenção policial em casa abandonada na Magalhães Barata

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma arma de fogo do tipo cartucheira, calibre 28, com duas munições intactas

23.01.26 14h39

POLÍCIA

Três pessoas são presas suspeitas de extorquir comerciantes em Ananindeua e Castanhal

As investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes da facção criminosa que atuam exigindo valores ilícitos

23.01.26 14h18

SUSTO!

Rebocadores afundam no rio Maguari, em Belém

Até o momento, não há informações sobre feridos. As causas do incidente ainda são desconhecidas.

23.01.26 13h59

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ALERTA!

Golpes contra idosos: saiba identificar a fraude do falso funcionário do INSS

Criminosos têm se passado por servidores do órgão para enganar vítimas

23.01.26 8h00

POLÍCIA

Criança de três anos é arremessada e morta a facadas pelo próprio pai

Segundo a polícia, o suspeito discutiu com a mãe da criança e, durante a briga, se trancou com o filho no banheiro

23.01.26 13h15

POLÍCIA

Marabá: barbeiro é executado a tiros enquanto trabalhava

Vítima de 22 anos trabalhava na barbearia da família quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta.

23.01.26 11h19

COMBATE

Cinco garimpos ilegais são desativados na Terra Indígena Trincheira-Bacajá, no sudoeste paraense

A operação da PF e MPF combate a exploração clandestinos na região conhecida como Garimpo Manelão

23.01.26 8h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda