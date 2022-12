Criança de 12 anos é uma das vítimas de acidente de moto em Mosqueiro no feriado de Natal

Duas pessoas, uma criança de 12 anos e um adulto de 21, morreram, no último domingo (25), feriado de Natal, no distrito de Mosqueiro, em Belém, após a colisão de duas motocicletas nas proximidades da praia do Murubira. Circula nas redes sociais que o acidente teria deixado, ainda, uma terceira vítima, um homem de 57 anos, mas a informação não foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).

VEJA MAIS

O acidente ocorreu por volta de 11h45. De acordo com o Ciop, cada moto levava duas pessoas. Um dos condutores teria tentado fazer uma ultrapassagem, o que pode ter causado a colisão. Os quatro ocupantes das motos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) ainda com vida para o Hospital Geral de Mosqueiro, mas dois deles não resistiram.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou às polícias Civil e Militar a confirmação sobre a terceira vítima do trágico acidente em Mosqueiro e o estado de saúde da quarta pessoa envolvida, uma mulher de 39 anos, e aguarda um posicionamento.