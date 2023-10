Crack, maconha e cocaína: homem é preso com mais de 2 kg de drogas em Itaituba

Gilmar Ramos Leitão, de 41 anos, foi preso na tarde da última terça-feira (10) com mais de dois quilos de entorpecentes na 20ª rua, próximo à Travessa São José, no bairro Bom Remédio, em Itaituba, sudoeste do Pará. A prisão foi feita por uma guarnição da Polícia Militar que patrulhava a região. Durante a revista, foram encontrados com o suspeito: 7 papelotes com substância análoga ao crack pesando 4 gramas; outros 3 pesando 6.8 gramas com maconha; e mais 3 pesando 3.7 gramas com cocaína.

As informações foram divulgadas pelo Giro Portal. Por volta das 12h10, enquanto a viatura passava pela Travessa São José, os agentes avistaram Gilmar sentado em uma cadeira de plástico. Ao perceber a presença da guarnição, ele apresentou comportamento suspeito, o que levou a guarnição a abordá-lo para uma busca pessoal.

Além das substâncias, os policiais encontraram uma chave de moto com o suspeito. Ao ser questionado sobre o veículo, Gilmar informou que estava a pé. Entretanto, ao testar a chave em uma moto Biz de cor branca estacionada nas proximidades, o veículo ligou normalmente. Ao inspecionar o baú da moto, os agentes encontraram ainda dois tabletes pesando 2.200 gramas de substância análoga à maconha.

Gilmar Leitão foi conduzido para a 19° Seccional de Polícia Civil de Itaituba para que fossem realizados os procedimentos cabíveis.