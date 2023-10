Acusado de matar jovem a pauladas e com espetos de churrasco é condenado a mais de 24 anos de prisão

Raynan Chaves da Silva foi condenado a 24 anos e 3 meses de prisão pelo crime de homicídio qualificado e corrupção de menores. Ele cumprirá a pena em regime fechado pela morte brutal do jovem Geanderson Cardoso dos Santos, 23 anos, em Santarém. A condenação saiu na terça-feira (11), conforme informações do O Impacto. O juiz da 3ª Vara Criminal, Gabriel Veloso, indeferiu o direito do acusado recorrer em liberdade e por isso continuará preso.

Quando ocorreu o crime?

Na madrugada do dia 10 de abril de 2022, Geanderson Cardoso dos Santos estava em uma casa de festa situada no bairro Esperança, em Santarém, oeste do Pará, quando, após um desentendimento, foi atraído para a parte externa do estabelecimento.

Já em via pública, iniciou-se uma confusão e Geanderson foi agredido a pauladas e teve o rosto perfurado por espetos de churrasco. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

Além de Raynan Chaves, outros 4 adolescentes participaram do crime. Todos alegaram que eram membros de uma facção criminosa.