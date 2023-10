Homem é salvo pela PM de incêndio na própria residência

A explosão de um botijão de gás quase terminou em tragédia na madrugada desta segunda-feira (9), em Marabá, sudeste do Estado. Homens de uma guarniação da Polícia Militar foram acionados por populares que informaram um princípio de incêncio em uma casa do residencial do programa Minha Casa Minha Vida, no núcleo São Félix.

Ao chegar no local, os dois policiais encontraram a casa em chamas e tiveram que dificuldade para adentrar o local, pois o muro era coberto por uma cerca elétrica. Os policiais então arrombaram o portão e também as portas da frente e dos fundos da residência. Todo o espaço estava tomado por fumaça e com muito fogo por toda parte, o que dificultou o trabalho de busca por qualquer morador. Os móveis, em sua maioria com partes de madeira, e o forro em PVC contribuíram para que as chamas se alastrassem mais rápido ainda. Em um vídeo feito com o celular, um dos policiais faz um breve relato de como o trabalho de resgate foi feito, até que parte do imóvel desabada.

Entrando pelas dependências da casa, os policiais encontraram André Silva, caído e desacordado entre escombros. Segundo o relato policial, ele apresentava várias queimaduras pelo corpo. Os policiais tiveram ainda que tentar controlar as chamas utilizando baldes e jogando água os focos de incêncio, pois o fogo já ameaçava chegar a outras residências.

André recebeu atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local do incêndio e, em seguida, foi levado para o Hospital Municipal de Marabá. A reportagem tenta contato com a casa de saúde para saber qual o atual estado de saúde do homem.