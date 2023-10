Incêndio atinge área verde na estrada da Ceasa, no Curío-Utinga, em Belém

Um incêndio atingiu uma área verde localizada dentro da área da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), no bairro Curió-Utinga, em Belém, no último domingo (8). O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que ainda contou com a ajuda da chuva que caiu pela tarde. Não houve registros de feridos.

As chamas se espalharam rapidamente devido à vegetação rasteira que foi afetada. O fogo atingiu a fazenda experimental que está instalada à margem da estrada da Ceasa. Segundo informações, o tempo seco causado pela forte estiagem do verão amazônico contribuiu para a propagação das chamas.

O fogo chegou a atingir as árvores da estrada da Ceasa, como registrado em vídeo feita pelos moradores da área. Uma árvore caiu sobre a rede elétrica partindo um cabo de alta tensão. As faíscas liberadas nesse rompimento deram início ao fogo que se alastrou na vegetação seca.

"As chamas estavam indo para lá, depois o vento inverteu e foi para outra direção. Foi aí que o pessoal dos bombeiros veio. Essa área estava toda em chamas. Havia vários focos", conta Ataíde Lima, síndico de um condomínio que fica próximo do local do incêndio.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram usadas para combater as chamas. Os brigadistas também tiveram ajuda da chuva, que caiu durante o trabalho de contenção do incêndio. O solo ficou encharcado após a chuva, o que impossibilitou a volta do fogo.

O capitão BM Matos informou que havia solicitado uma viatura com bombas costais para fazer o rescaldo dos focos. "Os militares colocariam nas costas e fariam o rescaldo dos focos. Mas aí ela (chuva) veio e nos ajudou com isso", disse Matos.

Por nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que o incêndio na área de vegetação da estrada da Ceasa já foi controlado e sem registro de vítimas. A perícia tem prazo de 30 dias para concluir o laudo.

