Incêndio atinge residência no bairro do Marco, em Belém

Um incêndio foi registrado no bairro do Marco, em Belém. Vídeos que circulam na internet mostram as chamas consumindo um imóvel na travessa Angustura. O incêndio ocorreu na madrugada desta segunda-feira (4).

O Corpo de Bombeiros confirmou o incêndio, que ocorreu em uma residência, e informou que não houve feridos. A corporação informou que debelou as chamas às duas horas da manhã.