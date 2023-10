Pará: Bombeiros combatem focos de incêndio em área de reserva florestal do Tapajós

Equipes do Corpo de Bombeiros estão atuando, desde o último final de semana, no combate a focos de incêndio na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, localizada entre os municípios de Santarém e Aveiro, no oeste paraense. Em algumas localidades, a estiagem está afetando o abastecimento de alimento e água. As informações são do portal O Estado Net.

Diversos focos de incêndio se concentram na região da Resex, conforme o Painel do Fogo, que monitora as queimadas na Amazônica. Ainda segundo as informações preliminares, foram identificados focos de queimadas nas comunidades de Pinhel, Escrivão e Apacê — nessa área, as equipes do Corpo de Bombeiros tiveram maior dificuldade para controlar as chamas, já que o local é considerado de difícil acesso. Brigadistas e voluntários unem esforços para controlar o fogo que atinge a região da Resex.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar a vegetação seca do local. Isso poderia contribuir para a dificuldade de controlar os focos de incêndio. Além disso, a floresta densa e muitas serras existentes na região também estariam afetando o trabalho das equipes que atuam no local. Os militares utilizam drones para identificar as áreas mais afetadas. Em demais vídeos que circulam pelas redes, também é possível notar uma grande nuvem de fumaça à distância.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros. A reportagem aguarda retorno.