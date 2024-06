'CPF' é morto a tiros por ocupantes de carro em São João do Araguaia

Antônio Alves Silva, também conhecido como “CPF”, de 36 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (25) na zona rural do município de São João do Araguaia, no sudeste paraense. Ele foi alvejado na região da cabeça. O crime ocorreu na vila 1º de Março, a cerca de 30 quilômetros do centro urbano.

Antônio foi executado enquanto conduzia sua motocicleta, modelo Bros, por volta das 9 horas, nas proximidades de um campo de futebol, na rua Principal. De acordo com o boletim de ocorrência, os criminosos abordaram a vítima em um carro cujas características não foram detalhadas.

Após se aproximarem, efetuaram disparos contra Antônio, que morreu ainda no local. A Polícia Militar, ao chegar à cena do crime, encontrou várias cápsulas deflagradas de pistola .380.

A esposa da vítima relatou aos policiais que Antônio estava a caminho do trabalho quando foi surpreendido pelos assassinos. A área foi isolada pela Polícia Militar e uma equipe da Polícia Científica realizou a perícia no local e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde foi submetido a exame de necropsia.

O caso está sendo investigado pela equipe da Polícia Civil de São João do Araguaia, sob a coordenação do delegado Toni Vargas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis antecedentes criminais da vítima, e a polícia continua em busca de pistas que possam levar à identificação e prisão dos responsáveis pelo homicídio. Informações que ajudem a polícia podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).

Com informações do site Correio de Carajás.