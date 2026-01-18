Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Correria, agressões e pedaços de madeira: 'torcedores' brigam antes de Remo x Águia; veja o vídeo!

As brigas ocorreram por volta de 16h30, em Belém. Até 19h, ninguém havia sido detido.

O Liberal
fonte

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma briga de torcedores no início da tarde deste domingo (18), em Belém (Foto: Reprodução | Redes Sociais)

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma briga de torcedores no início da tarde deste domingo (18), em Belém. A confusão foi registrada na travessa Barão do Triunfo com a avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta.

VEJA MAIS

image Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará
Leão Azul venceu o Águia de Marabá no Mangueirão e ficou com o título inédito da Supercopa Grão Pará

image PC deflagra operação que apura briga entre torcidas organizadas em Belém
A segunda fase da operação "Filhos da Ira" cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Na primeira fase, sete pessoas foram presas

As imagens mostram homens usando pedaços de pau para danificar uma motocicleta. Também aparecem muitas pessoas correndo. A briga assustou as pessoas que moram naquela área e outras que passavam pelo local na hora da confusão. Assista:

A confusão ocorreu antes do jogo, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, entre Remo e Águia de Marabá, que disputam o título da Supercopa Grão-Pará 2026, a partir das 17 horas. Em nota, a Polícia Civil informa que, até o momento (19h08), não há registro da ocorrência.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

briga de torcedores na sacramenta

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Casa de agente do Detran-PA sofre atentado a tiros, em Ananindeua

Aproximadamente 11 tiros foram feitos contra a residência no Conjunto Uirapuru

18.01.26 19h36

ACIDENTE

Homem morre após ser atropelado na Rodovia Mário Covas, neste domingo (18)

O caso aconteceu próximo a um Shopping Center, no bairro do Coqueiro

18.01.26 16h33

CONFRONTO

Correria, agressões e pedaços de madeira: 'torcedores' brigam antes de Remo x Águia; veja o vídeo!

As brigas ocorreram por volta de 16h30, em Belém. Até 19h, ninguém havia sido detido.

18.01.26 15h39

POLÍCIA

Idoso de 66 anos é preso por suspeita de abuso contra criança autista em Irituia

A prisão do suspeito ocorreu em flagrante na manhã deste domingo (18/1)

18.01.26 12h30

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA

Paraense é morto a facadas dentro de frigorífico em Santa Catarina

Crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (16), em Itajaí; vítima foi atacada por um colega de trabalho e morreu ainda no local

17.01.26 11h23

CONFRONTO

Correria, agressões e pedaços de madeira: 'torcedores' brigam antes de Remo x Águia; veja o vídeo!

As brigas ocorreram por volta de 16h30, em Belém. Até 19h, ninguém havia sido detido.

18.01.26 15h39

FEMINICÍDIO

Homem é preso após matar companheira grávida a golpes de faca em Marapanim

Crime ocorreu na noite de sábado (17), no bairro Quartel Velho; suspeito fugiu, mas foi capturado pela PM neste domingo (18)

18.01.26 8h37

ACIDENTE

Homem morre após ser atropelado na Rodovia Mário Covas, neste domingo (18)

O caso aconteceu próximo a um Shopping Center, no bairro do Coqueiro

18.01.26 16h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda