Correria, agressões e pedaços de madeira: 'torcedores' brigam antes de Remo x Águia; veja o vídeo!
As brigas ocorreram por volta de 16h30, em Belém. Até 19h, ninguém havia sido detido.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma briga de torcedores no início da tarde deste domingo (18), em Belém. A confusão foi registrada na travessa Barão do Triunfo com a avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta.
As imagens mostram homens usando pedaços de pau para danificar uma motocicleta. Também aparecem muitas pessoas correndo. A briga assustou as pessoas que moram naquela área e outras que passavam pelo local na hora da confusão. Assista:
A confusão ocorreu antes do jogo, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, entre Remo e Águia de Marabá, que disputam o título da Supercopa Grão-Pará 2026, a partir das 17 horas. Em nota, a Polícia Civil informa que, até o momento (19h08), não há registro da ocorrência.
