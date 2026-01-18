Correria, agressões e pedaços de madeira: 'torcedores' brigam antes de Remo x Águia; veja o vídeo!

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma briga de torcedores no início da tarde deste domingo (18), em Belém. A confusão foi registrada na travessa Barão do Triunfo com a avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta.

As imagens mostram homens usando pedaços de pau para danificar uma motocicleta. Também aparecem muitas pessoas correndo. A briga assustou as pessoas que moram naquela área e outras que passavam pelo local na hora da confusão. Assista:

A confusão ocorreu antes do jogo, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, entre Remo e Águia de Marabá, que disputam o título da Supercopa Grão-Pará 2026, a partir das 17 horas. Em nota, a Polícia Civil informa que, até o momento (19h08), não há registro da ocorrência.