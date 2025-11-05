Capa Jornal Amazônia
PC deflagra operação que apura briga entre torcidas organizadas em Belém

A segunda fase da operação "Filhos da Ira" cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Na primeira fase, sete pessoas foram presas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra roupas e objetos que foram apreendidos pela Polícia Civil durante ação. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

A Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (5/11) em Belém e Região Metropolitana durante a segunda fase da Operação “Filhos da Ira”. Segundo a PC, as investigações tiveram início no dia 24 de julho deste ano, após um grupo específico de integrantes de uma torcida organizada do Clube do Remo promover um ataque a torcedores rivais, utilizando motocicletas na Passagem Santa Catarina, no bairro da Sacramenta.

Imagens divulgadas em redes sociais demonstram a extrema violência dos atos, sendo possível constatar gritos de ameaças por parte dos agressores. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a vítima foi deixada brutalmente ferida e inconsciente, mas sobreviveu graças à intervenção de terceiros e foi socorrida em estado grave.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos diversos elementos de prova, incluindo roupas e objetos supostamente utilizados na ação criminosa, além de aparelhos celulares. Na residência de um dos alvos, foram localizadas camisas de torcidas adversárias, utilizadas pelos investigados como “troféus” das ações violentas – indicando possível prática de crimes conexos, como roubo e incitação à violência.

Primeira fase

No dia 8 de outubro deste ano, a PC realizou a primeira fase da operação “Filhos da Ira”. A ação da Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE) prendeu sete pessoas, a partir de diligências em diversos bairros de Belém, incluindo na sede de uma torcida organizada do Clube do Remo.

Após dois meses de investigação, as equipes da DPTGE/DIOE conseguiram a identificação dos principais envolvidos e a autoridade policial representou pelas medidas cautelares deferidas pelo juízo competente.

