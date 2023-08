Corpo encontrado em Santarém pode ser de homem envolvido com crime em Macapá

Um corpo em decomposição, desmembrado e enterrado em cova rasa foi encontrado na última sexta-feira (18), próximo à ponte do Rio Moju, no Km 126 da BR-163, em Santarém. A equipe da Divisão de Homicídios da Polícia Civil está à frente da investigação e suspeita que o corpo seja de Vitor Mateus Almeida, proveniente da cidade de Macapá (AM) e que está desaparecido desde 22 de julho.

VEJA MAIS

Em coletiva à imprensa, na última sexta-feira (18), a titular da Divisão de Homicídios em Santarém, delegada Raíssa, informou que assim que a Polícia Civil tomou conhecimento de que um corpo havia sido encontrado acionou o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que fez o trabalho de levantamento de local.

Até o momento a polícia ainda não tem a confirmação de que o cadáver seja de Vitor Mateus. "Nós ainda não temos muitas informações, não sabemos desde quando este corpo está enterrado, só sabemos que essa vítima foi morta com um disparo e que o corpo estava desmembrado", destacou a delegada.

A suspeita de que se trate de Vitor Mateus decorre do fato de que existe um boletim de ocorrência informando que ele está desaparecido desde 22 de julho, mas, segundo familiares contatados, ele estaria em Salinópolis, no nordeste do Pará.

"Os familiares informaram que ele tem algumas tatuagens pelo corpo. Com o resultado da perícia vamos saber se é realmente quem estamos suspeitando", acrescenta a delegada. Vitor tem passagem pela polícia por ser integrante de facção criminosa e também por envolvimento com o tráfico de drogas.